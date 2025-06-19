الدقهلية.. كرنفال مكتبة مصر العامة بالمنصورة واحتفالية فنية ترفيهية متنوعة

أقامت مكتبة مصر العامة بالمنصورة برعاية اللواء طارق مررزوق، وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير المكتبة، احتفالية فنية ترفيهية متنوعة لكل الأعمار بمناسبة انتهاء العام الدراسي.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل للفعاليات الفنية والثقافية والفكرية التي تطلقها المكتبة، مشيدا بدورها في فتح آفاق جديدة أمام اكتشاف المواهب وطرح الرؤى والأفكار وتشكيل حالة من التنوير لدى الأطفال والشباب ومختلف الفئات العمرية، من خلال عرض أعمال متنوعة، تجمع بين الفني والثقافي والأدبي والفكري والديني وطرح خيارات عديدة أمام الراغبين.

وأعربت عبد المؤمن على شكرها وتقديرها لدعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للمكتبة، وسعادتها بهذه الاحتفالية التي تضفي البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين، وتملأ المكان بالطاقة الإيجابية وتصنع الذكريات الجميلة، والتي تضمنت تشكيلة متنوعة من الفقرات التي تلبي جميع الأذواق، من ألعاب ومسابقات لكل أفراد العائلة، وعروض عرائس ماريونت، وفقرات دي جي، وغناء حي من كورال مكتبة مصر العامة بقيادة الفنان المدرب محمد الفقي، وفقرات الساحر والبهلوان.

وأضافت أن محافظ الدقهلية، لمكتبة مصر العامة، هو السبب الرئيسي لانطلاقة المكتبة خلال هذه المرحلة وتقديم تلك الفعاليات المتنوعة، التي تجمع مختلف فئات المجتمع في مكان واحد متميز هو مكتبة مصر العامة بالمنصورة، التي تشرف وترحب بالجميع في كل الأوقات وفي جميع المناسبات.