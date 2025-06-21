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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصر إبراهيم: دعم “جون إدوارد” واجب على الجميع داخل الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري


أعرب نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، عن تقديره الكبير لقرار مجلس إدارة النادي بتعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا جديدًا للفريق الأول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة نحو تطوير العمل الإداري والفني داخل القلعة البيضاء.

الاحترافية مفتاح النجاح

وفي تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، قال إبراهيم: “جون إدوارد يتمتع باحترافية عالية وخبرة كبيرة في المجال الرياضي، ويملك كل المقومات التي تؤهله للنجاح مع الزمالك في هذه المرحلة الصعبة”.

وأضاف: “لكي ينجح جون إدوارد، لابد أن يحظى بدعم وتكاتف جميع المنتمين للنادي، سواء من داخل الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين وحتى الجماهير”.

إشادة بإنجازات الموسم الماضي رغم التحديات
وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق تمكن من تحقيق إنجازات مهمة في الموسم الماضي رغم الأزمات التي مر بها، قائلًا: “رغم الظروف الصعبة التي واجهها النادي، نجحنا في الفوز بلقبي كأس مصر والسوبر الإفريقي، وهو ما يؤكد أن الفريق لديه روح قتالية عالية”.

دعوة للصبر ودعم المجلس

واختتم نصر إبراهيم تصريحاته بمناشدة جماهير الزمالك الوقوف خلف الفريق ومجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، موضحًا: “نحتاج إلى الصبر على المجلس في اتخاذ القرارات، ومن المهم دعم اللاعبين وتحفيزهم من أجل بداية قوية في الموسم الجديد”


 

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