بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق، عرض البلوجر لي لي، على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيها المخدرات من عدمه.

وقررت جهات التحقيق، حبس البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء 4 أيام.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء.

القبض على البلوجر لي لي

فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهتها إعترفت بحيازة المواد المخدرة للتعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .



