اقتصادية النواب تطالب بتعميم تجربة "القاهرة" لمكافحة المخدرات بجميع المحافظات

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بتعميم التجربة الناجحة التى قامت بها محافظة القاهرة بقيادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة للتوعية بمخاطر المخدرات وذلك من خلال قيام مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، فعالية توعوية متميزة بمسجد العلي العظيم بمنطقة ألما وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن فعاليات الحملة الوطنية "أنت أقوى من المخدرات"، وبمشاركة أكثر من مائة إمام وخطيب، وعشرين واعظة.



وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أن النجاحات الكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى مواجهة تجار الكيف ومحاصرتهم والقبض عليهم وتطبيق القانون عليهم بكل حسم وقوة يتطالب مساندة جميع اجهزة الدولة لهذه الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتنظيم المزيد من ندوات التوعية بمخاطر المخدرات لحماية شبابها خاصة أن الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف يحظون بثقة كبيرة من المواطنين بعد النجاحات الكبيرة التى حققها العالم المستنير الدكتور اسامة الأزهرى وزير الاوقاف فى اعادة تأهيل وتدريب الدعاة والواعظات فى كل ما يتعلق من تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الديني ومكافحة الأفكار الارهابية والتكفيرية وتحصين الشباب



وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة التى أكد فيها أن هذه الفعالية تعد تأكيدا للدور الريادي لوزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة في حماية الشباب والنشء من أخطار الفكر المتطرف، والانحراف السلوكي، وعلى رأسها المخدرات.



وأن الخطاب الديني المعتدل والتوعية المجتمعية هم الدعائم الأساسية لتحصين المجتمع وبخاصة فئة الشباب من السقوط في براثن الإدمان، أو الانسياق وراء سلوكيات تدمّر الفرد والمجتمع.