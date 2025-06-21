وفاة والد الفنانة عزة بهاء

توفى والد الفنانة عزة بهاء منذ قليل ولم تعلن الفنانة أى تفاصيل خاصة بمراسم الجنازة أو العزاء.

بداية عزة بهاء

درست عزة بهاء بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث جمعتها الصدفة مع الزعيم عادل إمام عندما رشحت للمشاركة في مسرحية "الواد سيد الشغال" عام 1993 وذلك عندما اعتذرت إحدى الممثلات، وفي هذا تقول: "بعد اعتذار إحدي الفنانات اعطاني الزعيم عادل إمام فرصة عمري للمشاركة معه في المسرحية موضحة كنت آنذاك في السنة النهائية بمعهد الفنون المسرحية الأمر الذي منعني من السفر لأمريكا لأداء المسرحية هناك وهو ما جعل الزعيم يغضب مني" .

وعلي الرغم من أن بدايتها وانطلاقتها الأولي كانت من خلال المسرح إلا أن شهرتها جاءت من خلال الأعمال الدرامية فقد تألقت في الليل واخره واوبرا عايدة و ليالي الحلمية وفي بيتنا رجل والرجل الآخر كما شاركت في عدد قليل من الأعمال السينمائية .

قدمت خلال مشوارها الفني 145 عملا متنوعا بين المسرح والسينما والدراما، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل إلا أنا الذي يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

زيجات عزة بهاء

وتزوجت عزة بهاء ثلاث مرات حيث كانت الأولى من رجل الأعمال خالد بركات، طليق الفنانة الاستعراضية نيللي وأنجبت منه ابنها الوحيد أدهم، ثم انفصلت عنه عام 1999 بعد زواج 3 سنوات.

وقالت عن زيجاتها الـ 3: «أول مرة والدتي مكنتش موافقة وتاني مرة كانت موافقة بس محصلش توفيق، والجوازة دي قعدت 9 سنين، والثالثة مات بعد سنتين ومفيش رابعة».

تعرضت للخيانة من زوجها الثالث، وقالت عنه: «اكتشفت إنه بيخوني يوم دفنته»، حيث تزوج عليها دون أن يخبرها.