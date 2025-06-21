فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور مع بناتها.. شاهد

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها، صورة جديدة لها مع بناتها في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت فيفي عبده الأنظار ولاقت صورتها مع بناتها تفاعلا كبيرا.

فيفي عبدة في أحدث ظهور

كانت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، قد عبرت عن استيائها من الشائعات التي تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن هذت الامر انتشر بشكل واسع النطاق خلال الفترة الاخيرة.

واضافت فيفي عبده، في تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات بتموتني كل يوم وكمان الشائعات بتموت الفنان عادل إمام، متابعا أن:"الدنيا بقت وحشه واتغيرت تماما وبقي في جشع".

وتابعت فيفي عبده، أن: "قبل ما يدفنوا الميت بيدوروا على الميراث، والسنين عماله بتجري وعمري بيجري، واتمنى من ربنا طيلة العمر شوية".