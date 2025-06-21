قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
مهيب عبد الهادي: كنا سيبنا عماد النحاس أو كولر
أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟
وفاة والد الفنانة عزة بهاء
ليست جماهير الأهلي.. تعرف على المشجعين الأكثر تواجدا في المونديال
وسط توقعات بضرب إيران.. قاذفات الشبح الأمريكية "بي-2" تتحرك من قواعدها
فى ذكراه .. قصة خلاف وصلح العندليب وأم كلثوم
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025 الدور الأول
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهداء| تفاصيل
الرئيس السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما من التصعيد الجاري بالمنطقة
تنسيق 2025.. قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة رسميًا
غارات إسرائيلية عنيفة على إيران واغتيال قائد بارز| .. ومحلل: تل أبيب تتخطى الخط الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كواليس تصوير "مستر بيست" وفيلم "Fountain of Youth" بالأهرامات

أحمد سامي بدوي
أحمد سامي بدوي
أحمد إبراهيم

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل استضافة وتصوير الفيلم العالمي fountain of youth  للمخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي من إنتاج شركة "Skydance" بالتعاون مع "Apple TV"، والذي تضمن مشاهد تصوير أمام أهرامات الجيزة.

قال "بدوي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، إن المشروع وصل إلى اللجنة بعد مجهود سنوات، رغم التحديات مثل أزمة كورونا والقيود الاقتصادية، مضيفا: "فوجئنا بعرض مشروع علينا من قبل شركة عالمية بحجم سكاي دانس، وكان على رأس المشروع اسم كبير مثل جاي ريتشي".

أوضح أن المشروع مثّل تحديًا كبيرًا من حيث التنسيق مع الجهات السيادية المختلفة داخل الدولة، لكنه أُنجز بسلاسة خلال وقت قياسي، بفضل خبرة شركات الإنتاج المصرية وتعاون كافة الأجهزة، إلى جانب تنفيذ متطلبات إنتاجية معقدة مثل استخدام طائرات هليكوبتر، والتصوير عند الأهرامات.

أشار إلى أن اللجنة تتعامل مع كل مشروع بشكل ممنهج، حيث يُرسل سيناريو العمل كاملاً – حتى لو كان التصوير يشمل مشاهد محدودة في مصر – وتُعرض الدراسة على لجنة تضم ممثلين من كل الجهات المعنية، ومن ثم تبدأ إجراءات الموافقات والتصاريح، والتي تستغرق نحو أسبوع، وبعدها تُستكمل التصاريح الخاصة بالأمن، والدفاع، والآثار، وغيرها خلال 10 أيام فقط.

بدوره، قال المنتج الفني أمين المصري، إن شركة الإنتاج العالمية واسم المخرج، كانت عوامل رئيسية في قوة الجذب لتنفيذ المشروع. مشيرا إلى أنه عندما علموا أن المشروع من إنتاج Skydance ويشارك فيه جاي ريتشي، أدركوا أنهم يتعاملون مع مستوى عالمي حقيقي. لم تشهده مصر منذ سنوات طويلة لتنفيذ عمل سينمائي بهذا الحجم.

أكد "المصري" أن المشروع كان تحديًا حقيقيًا من حيث المتطلبات الإنتاجية الهائلة، مضيفا أنه كان مترددًا ومتخوفا في البداية من تنفيذ المشروع، لكن بعد اللقاء مع أحمد سامي، شعر بفكر مختلف، دفعه لقبول المشروع.

أضاف "المصري" أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بمخاطبة الوزارات والمؤسسات المختلفة فيما يخص الإجراءات الرسمية، بينما تتولى شركة الإنتاج تنفيذ الجوانب الفنية واللوجستية فقط.

في سياق آخر، أكد أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، أن اللجنة كانت الجهة الرسمية المسؤولة عن تنسيق وتصاريح تصوير حلقة اليوتيوبر العالمي "مستر بيست - Mr Best" داخل الهرم الأكبر، والتي تم تنفيذها في ديسمبر الماضي، موضحًا أن المشروع نُفذ بالكامل من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة.

أوضح "بدوي" إن الفيديو حقق انتشار الرقمي غير المسبوق، إذ حصد الفيديو على قناة مستر بيست - Mr Best الرسمية على يوتيوب وحدها قرابة 90 مليون مشاهدة حتى الآن، بخلاف النسخ التي أعيد نشرها على قنوات ومنصات أخرى، مما يرفع تقديرات الوصول العالمي إلى نحو 2 مليار مشاهدة عبر الإنترنت.

أضاف: "ربما تم التصوير داخل الهرم من قبل، لكن لم يُعرض بهذه الطريقة، ولم يصل لجمهور عالمي بهذا الحجم. وفيما يتعلق بالجدل الدائم حول استضافة إنتاجات أجنبية، عبّر "بدوي" عن إدراك اللجنة الكامل للمخاوف من التناول السلبي لمصر أو الحضارة العربية والأديان السماوية. وقال: "نحن حريصون تمامًا على ألا يتضمن أي عمل يُصوَّر في مصر ما يُسيء للبلاد أو لأي من الأديان السماوية. ومن خلال متابعتنا لما يقرب من 80 عملًا أجنبيًا تم تصويرها في مصر، لم نرصد أي نوايا عدائية أو أجندات مشبوهة".


تابع: "معظم السيناريوهات المقدمة ذات طابع خيالي (Fiction)، وحتى الأعمال التاريخية يتم مراجعة محتواها، وأحيانًا تعديل بعض الأجزاء بالتنسيق مع صُنّاع العمل، وهم يكونون في الغالب متفهمين جدًا لأي ملاحظات نطرحها".

كما كشف "بدوي" عن مشروع حديث يُعد من أبرز النماذج التي خضعت لهذا الإطار المنظم، وهو مسلسل قصير من إنتاج Paramount يحمل عنوان Debriefing the President، ويتناول وقائع متعلقة بحرب العراق. وقال: “هذا المشروع صُوِّر بالكامل في مصر، بما في ذلك مراحل ما بعد الإنتاج”

أحمد سامي بدوي الفيلم العالمي fountain of youth جاي ريتشي منى الشاذلي أمين المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

الإصلاح الزراعي

الإصلاح الزراعي يزيل 438 حالة تعد في المهد

رئيس وزراء صربيا في دير سانت كاترين

رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي

لتأمين الإمدادات.. رئيس الوزراء يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي

بالصور

فيها عيوب خطيرة.. نيسان تتهرب من استدعاء 2 مليون سيارة

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

5 فوائد لتناول رمانة واحدة يومياً.. تغير صحتك بالكامل

فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا

احذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال

الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

فيديو

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد