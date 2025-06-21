كواليس تصوير "مستر بيست" وفيلم "Fountain of Youth" بالأهرامات

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل استضافة وتصوير الفيلم العالمي fountain of youth للمخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي من إنتاج شركة "Skydance" بالتعاون مع "Apple TV"، والذي تضمن مشاهد تصوير أمام أهرامات الجيزة.

قال "بدوي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، إن المشروع وصل إلى اللجنة بعد مجهود سنوات، رغم التحديات مثل أزمة كورونا والقيود الاقتصادية، مضيفا: "فوجئنا بعرض مشروع علينا من قبل شركة عالمية بحجم سكاي دانس، وكان على رأس المشروع اسم كبير مثل جاي ريتشي".

أوضح أن المشروع مثّل تحديًا كبيرًا من حيث التنسيق مع الجهات السيادية المختلفة داخل الدولة، لكنه أُنجز بسلاسة خلال وقت قياسي، بفضل خبرة شركات الإنتاج المصرية وتعاون كافة الأجهزة، إلى جانب تنفيذ متطلبات إنتاجية معقدة مثل استخدام طائرات هليكوبتر، والتصوير عند الأهرامات.

أشار إلى أن اللجنة تتعامل مع كل مشروع بشكل ممنهج، حيث يُرسل سيناريو العمل كاملاً – حتى لو كان التصوير يشمل مشاهد محدودة في مصر – وتُعرض الدراسة على لجنة تضم ممثلين من كل الجهات المعنية، ومن ثم تبدأ إجراءات الموافقات والتصاريح، والتي تستغرق نحو أسبوع، وبعدها تُستكمل التصاريح الخاصة بالأمن، والدفاع، والآثار، وغيرها خلال 10 أيام فقط.

بدوره، قال المنتج الفني أمين المصري، إن شركة الإنتاج العالمية واسم المخرج، كانت عوامل رئيسية في قوة الجذب لتنفيذ المشروع. مشيرا إلى أنه عندما علموا أن المشروع من إنتاج Skydance ويشارك فيه جاي ريتشي، أدركوا أنهم يتعاملون مع مستوى عالمي حقيقي. لم تشهده مصر منذ سنوات طويلة لتنفيذ عمل سينمائي بهذا الحجم.

أكد "المصري" أن المشروع كان تحديًا حقيقيًا من حيث المتطلبات الإنتاجية الهائلة، مضيفا أنه كان مترددًا ومتخوفا في البداية من تنفيذ المشروع، لكن بعد اللقاء مع أحمد سامي، شعر بفكر مختلف، دفعه لقبول المشروع.

أضاف "المصري" أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بمخاطبة الوزارات والمؤسسات المختلفة فيما يخص الإجراءات الرسمية، بينما تتولى شركة الإنتاج تنفيذ الجوانب الفنية واللوجستية فقط.

في سياق آخر، أكد أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، أن اللجنة كانت الجهة الرسمية المسؤولة عن تنسيق وتصاريح تصوير حلقة اليوتيوبر العالمي "مستر بيست - Mr Best" داخل الهرم الأكبر، والتي تم تنفيذها في ديسمبر الماضي، موضحًا أن المشروع نُفذ بالكامل من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة.

أوضح "بدوي" إن الفيديو حقق انتشار الرقمي غير المسبوق، إذ حصد الفيديو على قناة مستر بيست - Mr Best الرسمية على يوتيوب وحدها قرابة 90 مليون مشاهدة حتى الآن، بخلاف النسخ التي أعيد نشرها على قنوات ومنصات أخرى، مما يرفع تقديرات الوصول العالمي إلى نحو 2 مليار مشاهدة عبر الإنترنت.

أضاف: "ربما تم التصوير داخل الهرم من قبل، لكن لم يُعرض بهذه الطريقة، ولم يصل لجمهور عالمي بهذا الحجم. وفيما يتعلق بالجدل الدائم حول استضافة إنتاجات أجنبية، عبّر "بدوي" عن إدراك اللجنة الكامل للمخاوف من التناول السلبي لمصر أو الحضارة العربية والأديان السماوية. وقال: "نحن حريصون تمامًا على ألا يتضمن أي عمل يُصوَّر في مصر ما يُسيء للبلاد أو لأي من الأديان السماوية. ومن خلال متابعتنا لما يقرب من 80 عملًا أجنبيًا تم تصويرها في مصر، لم نرصد أي نوايا عدائية أو أجندات مشبوهة".



تابع: "معظم السيناريوهات المقدمة ذات طابع خيالي (Fiction)، وحتى الأعمال التاريخية يتم مراجعة محتواها، وأحيانًا تعديل بعض الأجزاء بالتنسيق مع صُنّاع العمل، وهم يكونون في الغالب متفهمين جدًا لأي ملاحظات نطرحها".

كما كشف "بدوي" عن مشروع حديث يُعد من أبرز النماذج التي خضعت لهذا الإطار المنظم، وهو مسلسل قصير من إنتاج Paramount يحمل عنوان Debriefing the President، ويتناول وقائع متعلقة بحرب العراق. وقال: “هذا المشروع صُوِّر بالكامل في مصر، بما في ذلك مراحل ما بعد الإنتاج”