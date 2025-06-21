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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تجاوزه الإصابة..كيليان مبابي يقترب من العودة مع ريال مدريد في مونديال الأندية

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي للعودة إلى صفوف ريال مدريد خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تجاوزه مرحلة صعبة من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة الهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان مبابي قد عانى من نوبة حادة من التهاب المعدة والأمعاء استدعت نقله إلى المستشفى، وسط قلق شديد داخل الجهاز الفني للفريق، لا سيما أن غيابه جاء في توقيت حساس من البطولة العالمية.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن مبابي مرّ بلحظات صعبة على الصعيد النفسي خلال فترة المرض، وظهر عليه التأثر الشديد قبل مغادرته المستشفى، حيث أجرى مكالمة هاتفية مؤثرة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، قال له فيها: "سيدي الرئيس.. أشعر أنني محطم تمامًا بسبب آلام المعدة".

من جانبه، لم يتردد بيريز في تقديم الدعم لنجمه الجديد، ورد عليه قائلاً: "بمجرد أن تتعافى، ستعود لتسجيل الأهداف وسنفوز بالمونديال. نحن نؤمن بك يا كيليان".

وبحسب المصدر نفسه، بدأ مبابي يستعيد عافيته تدريجيًا، وشرع بالفعل في تنفيذ تدريبات بدنية خفيفة وتمارين هوائية داخل مقر إقامة الفريق، كخطوة أولى نحو العودة إلى التدريبات الجماعية.

ورغم هذا التحسن، فإن مشاركته في المواجهة المقبلة أمام باتشوكا المكسيكي تبقى محل شك كبير، إذ يرغب الطاقم الطبي في منحه الوقت الكافي لاستعادة لياقته الكاملة، وعدم المجازفة به في ظل جدول مزدحم وضغط بدني مرتفع. في المقابل، تبدو حظوظه أكبر في المشاركة بالجولة الثالثة أمام ريد بول سالزبورج، ما لم تطرأ أي انتكاسة جديدة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي في استعادة مبابي سريعًا، لما يمثله من ثقل هجومي في تشكيل الفريق، خاصة في ظل تطلعات ريال مدريد للفوز باللقب الأول له في مونديال الأندية بنظامه الجديد.

كيليان مبابي ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية 2025 الهلال السعودي

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