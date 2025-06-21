فرج عامر يكشف عن مشكله مادية تواجه الأندية المصرية مستقبلا ..تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر مشكله ستواجه الاندية الشعبية والتقليدية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"جميع الأندية الشعبية والتقليدية سوف تواجهها مشاكل مادية كبيرة جدا خاصة في الاستمرار في منافسات الدوري العام في كرة القدم ، لأن أندية الشركات رصدت ميزانيات ضخمة من أجل الظهور في المراكز الاولي في الدوري العام المصري ، وبدون اندماج الاندية الشعبية صاحبة الجماهيرية (عدا الاهلي والزمالك ) مع اندية الشركات سوف تنتهي فرق الأندية الشعبية من جدول الدوري العام الكروي تماما في خلال موسمين كرويين فقط".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه، اليوم السبت، على ملعب مدرسة بينجري في مدينة نيوجيرسي؛ استعدادًا لمباراة بورتو البرتغالي، في بطولة كأس العالم للأندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وينطلق مران الأهلي الجماعي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا- الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها الساعة الرابعة فجر الثلاثاء القادم بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وخاض الأهلي مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، بينما مُني بهزيمة في الثانية بنتيجة 0-2.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.