الأهلي في كوكب تاني.. إيهاب الخطيب يوجه رسالة نارية للشامتين في الأحمر

وجه الناقد الرياضي إيهاب الخطيب انتقادا لاذعا لكل من شمت في أداء النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الخطيب في مقطع فيديو: «الأهلي في كوكب وأنت في كوكب وانتوا شمتانين في الفريق اللي بيلعب كأس عالم هو حضرتك مين عايز اعرف وركز مع نفسك وماتضيعش وقتك وتحدث فيما يخصك يا استاذ متحدث ..اه كمان اللي بيقولي أنا حزين علي الأهلي إحزن علي نفسك ما تحزنش علي فريق بيلعب كأس عالم في أمريكا ولسه عنده فرصة في الملعب».

وأضاف الخطيب: «الناس شمتانين جدا والوسط الرياض المفروض ميكونش فيه كده خالص، الزمالك فرقة كبيره بجماهيره والأهلي كبير بجماهيره وكل الأندية كذلك، والمشجع يفهم كثير من بعض الإعلاميين، وهناك من يبث الفتنة وسط الجماهير المصرية وكله عايز يركب الموجة، والأهلي بطل الدوري المصري والأهلي في كاس العالم للأندية بيمثل القارة الإفريقية وبيمثل مصر بالفرق الموجودة معه وكفاية فتنة، والأهلي في كوكب أمريكا وأنتي في كوكب تاني».