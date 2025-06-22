إزالة و استرداد 22 حالة تعد على أراضى الدولة بقرى إسنا

قامت الوحدة المحلية لمدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة على سيد الصادق رئيس المركز، بتنفيذ حملة إزالة مكبرة، وذلك بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة إسنا والإدارة الزراعية بإسنا.



جاء ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٦، و أسفرت الحملة عن إزالة وإسترداد عدد ٢٢ حالة من الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين والغير صالحة للتقنين، وعدد ٢ مخالفة ضمن الحالات الواردة من المتغيرات المكانية وعدد حالة تعدى على الشارع العام.



وتمت الإزالات بقري مركز إسنا على مساحة ٢٣٥٦.١٩ متر مربع مبانى ومساحة ٨٨ فدان و ١٦ قيراط و ١٩ سهم زراعة، وتمت الإزالة والإسترداد بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.