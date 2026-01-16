وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعم للبنان واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكدا دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.

فى هذا السياق، أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للجهود التى تبذلها الدولة اللبنانية الشقيقة فى سبيل بسط سلطاتها الكاملة على جميع أراضيها، مرحبا بإعلان إنجاز المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، مؤكدا أنها خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية.

وشدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية، معربا عن الرفض الكامل لاى محاولات للتصعيد العسكرى تمس وحدة وسيادة وسلامة الاراضى اللبنانية.