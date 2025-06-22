ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء سورة يس يسأل كثيرون عن صيغته، حيث إن سورة يس من السور التي يقرأها الناس كثيرا لقضاء حوائجهم وفي السطور التالية نتعرف على إجابة سؤال يتبادر إلى أذهان كثيرين ومفاده " ما هو دعاء سورة يس؟".

فضل قراءة سورة يس

يأتي فضل قراءة سورة يس في أنها من السور التي تقرأ لتيسير الأمور وقضاء الحاجات وتفريج الكروب، إضافة إلى الثواب العظيم من الله عز وجل في قراءة القرآن عموما فكل حرف يتلوه المؤمن في قراءة القرآن يأخذ عليه ثواب.

ومما جاء عن فضل سورة يس هو ما ورد من فضائلها أنها قلب القرآن، كما أنها تقرأ على الميت، ومن فضائلها أن تقرأ لقضاء الحوائج وفك الكرب.

دعاء سورة يس للرزق

وفي السياق، أكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه ليس هناك دعاء خاص بسورة يس ولكن إذا قرأها الشخص بنية التوسل إلى الله لقضاء حاجته فإن الله يستجيب دعاءه بما يشاء.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أن أفضل دعاء سورة يسن يمكن أن يقوله العبد هو "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا".

صيغة دعاء سورة يس

وكشف أمين الفتوى في دار الإفتاء عن صيغة دعاء سورة يسن التي يمكن أن يقولها الشخص بعد انتهاء القراءة هو أن يقول "اللهم إنك جعلت يس، شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين".

دعاء الرزق مكتوب

كل دعاء يقوله المؤمن له أثره العميق في حياته خاصة أن الدعاء أحد أبرز أسباب زيادة الرزق، لذا نعرض في السطور التالية دعاء الرزق مكتوب بأكثر من صيغة: