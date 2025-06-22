ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء سورة يس يسأل كثيرون عن صيغته، حيث إن سورة يس من السور التي يقرأها الناس كثيرا لقضاء حوائجهم وفي السطور التالية نتعرف على إجابة سؤال يتبادر إلى أذهان كثيرين ومفاده " ما هو دعاء سورة يس؟".
فضل قراءة سورة يس
يأتي فضل قراءة سورة يس في أنها من السور التي تقرأ لتيسير الأمور وقضاء الحاجات وتفريج الكروب، إضافة إلى الثواب العظيم من الله عز وجل في قراءة القرآن عموما فكل حرف يتلوه المؤمن في قراءة القرآن يأخذ عليه ثواب.
ومما جاء عن فضل سورة يس هو ما ورد من فضائلها أنها قلب القرآن، كما أنها تقرأ على الميت، ومن فضائلها أن تقرأ لقضاء الحوائج وفك الكرب.
دعاء سورة يس للرزق
وفي السياق، أكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه ليس هناك دعاء خاص بسورة يس ولكن إذا قرأها الشخص بنية التوسل إلى الله لقضاء حاجته فإن الله يستجيب دعاءه بما يشاء.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أن أفضل دعاء سورة يسن يمكن أن يقوله العبد هو "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا".
صيغة دعاء سورة يس
وكشف أمين الفتوى في دار الإفتاء عن صيغة دعاء سورة يسن التي يمكن أن يقولها الشخص بعد انتهاء القراءة هو أن يقول "اللهم إنك جعلت يس، شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين".
دعاء الرزق مكتوب
كل دعاء يقوله المؤمن له أثره العميق في حياته خاصة أن الدعاء أحد أبرز أسباب زيادة الرزق، لذا نعرض في السطور التالية دعاء الرزق مكتوب بأكثر من صيغة:
- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.
- اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
- اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.
- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
- يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين
- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.