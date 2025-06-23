تقلل الألم والتقلبات.. 10 أطعمة لمرضى جرثومة المعدة

يحتاج مرضى جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) إلى نظام غذائي معين يساعد علىتقليل التهيج والالتهاب في المعدة

دعم جهاز المناعة

الحد من نمو البكتيريا

إليك قائمة بأطعمة مفيدة لهم:

أطعمة مفيدة لمرضى جرثومة المعدة:

1. الزبادي واللبن الرائب

يحتويان على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساهم في محاربة الجرثومة وتحسين الهضم.

2. الثوم النيء أو المطبوخ

مضاد طبيعي للبكتيريا، لكن يجب تناوله بكميات معتدلة لأنه قد يسبب حموضة لبعض المرضى.

3. القرنبيط والبروكلي

يحتويان على مادة “السولفورافين” التي تقتل جرثومة المعدة. من الأفضل تناولهما مطهوين على البخار.

4. العسل (خاصة عسل المانوكا)

له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في تهدئة المعدة.

5. الزنجبيل

يقلل من الالتهاب والغثيان، ويمكن تناوله كمشروب دافئ.

6. الشوفان والأرز الأبيض

خفيفان على المعدة ويساعدان على امتصاص الحمض الزائد.

7. الموز

قلوي ويهدئ جدار المعدة، كما يساعد على التئام التقرحات.

8. التفاح (خاصة المهروس أو المسلوق)

غني بالألياف، ويساعد على التخفيف من أعراض القرحة.

9. الكمون

يساعد في تخفيف انتفاخ المعدة وتحسين الهضم.

10. الماء ومغلي الأعشاب مثل البابونج والنعناع

تساعد في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم.

أطعمة يُفضل تجنبها:

الأطعمة الحارة والدهنية

القهوة والمشروبات الغازية

الشوكولاتة

الطماطم والحمضيات

الأطعمة المقلية

الأطعمة المصنعة والمعلبات

التدخين والكحول (إن وُجد)

ملاحظة مهمة:

الطعام لا يعالج جرثومة المعدة وحده، بل يجب استخدام مضادات حيوية بوصفة الطبيب.

النظام الغذائي يساعد في تخفيف الأعراض وتسريع العلاج.