صناعة البرلمان: مصر تسير بخطى ثابتة لتحصين اقتصادها من تقلبات الخارج

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة باتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية، تُجسد رؤية اقتصادية استباقية ومسؤولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن تحركات الدولة في هذا التوقيت الحرج، وسط تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الشحن والسلع، تُبرز قدرة القيادة السياسية على استشراف المخاطر وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين دون مفاجآت أو ارتباك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت كذلك الاستمرار في خفض الدين الخارجي وتعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وهو ما يعكس توازن الدولة بين تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف مدحت الكمار. أن ما تحقق من نتائج إيجابية في مبادرة التسهيلات الضريبية وتزايد ثقة الممولين يُعد شهادة حية على نجاعة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية.

وشدد نائب القليوبية، على أهمية استمرار العمل الحكومي بنفس الوتيرة العالية من الكفاءة والانضباط المالي، مع التوسع في الاستثمارات الإنتاجية التي تدعم فرص التشغيل والنمو المستدام، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحصين اقتصادها الوطني من تقلبات الخارج.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالإشادة بجهود الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة، مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذه الرؤية ويدعو إلى تعزيز أدوات الرقابة لضمان فعالية التنفيذ على أرض الواقع.