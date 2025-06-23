طاقة النواب تثمن خطة تأمين الغاز ومصادر الطاقة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية

أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمنطقة العين السخنة ، لمتابعة استعدادات البنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (ناتا)، والذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وبرفقة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول وذلك في إطار المتابعة والاطمئنان على جاهزية الشبكة القومية لضخ إمدادات الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك كانت ناجحة وطمأنت كل المصريين بجاهزية الشبكة القومية للغاز وتأمين الإمدادات.

وأشاد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم ، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الامدادات ومتطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعي والوقود، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأمين مصادر الطاقة وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وثمن السويدي، تأكيد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية على الأهمية الاستراتيجية للشبكة القومية للغازات الطبيعية، باعتبارها شرياناً رئيسياً لتأمين احتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات وملايين المواطنين من إمدادات الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذه الشبكة تمثل احدى الركائز الأساسية لأمن الطاقة في مصر.

كما أشاد النائب طلعت السويدى، بتأكيد وزير البترول والثروة المعدنية بأن مرونة وكفاءة الشبكة القومية تلعب دورا مهما في تمكين الدولة المصرية من التعامل بسرعة مع مختلف الحالات الطارئة وسيناريوهات إمداد الغاز الطبيعي،، وتنويع مصادرها وأنه لولا هذه المرونة لما كان من السهل مواجهة التحديات الحالية وتأمين الإمدادات إضافة إلى تأكيد المهندس كريم بدوى على جاهزية الشبكة القومية وخطوطها، لاستيعاب كميات الغاز الطبيعي المستورد عبر سفن التغييز (FSRU)بمنطقة السخنة، بما يتيح استقبال الغاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية وضخه بانتظام في الشبكة، لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد وزير البترول، بالأداء المتميز والمجهودات المتواصلة التي تبذلها فرق العمل في إدارة وتشغيل الشبكة، والتي تسهم في خدمة ملايين المواطنين.

وأكد النائب طلعت السويدى، على الأهمية الكبيرة لشرح واستعراض المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، القائمة بالتشغيل حول دور مركز التحكم، الذي يقوم بإدارة العمليات التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية والتحكم في مخزون الشبكة على مدار 24 ساعة يومياً لنظام المراقبة وحزم برامج المحاكاة والتحكم وتأمين تشغيل جميع عملاء الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومتابعة انتظام تأمين وضخ امدادات الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد والمصانع إضافة الى استعراض المهندس ياسر صلاح لآلية استقبال البيانات لحظياً من مواقع الانتاج وكذلك أنظمة المراقبة والتحكم في تسهيلات الغاز الخاصة بالشبكة القومية.

وشدد على أن ما شاهدناه خلال جولة رئيس الوزراء ومتابعة تأمين إمدادات الغاز الطبيعى يؤكد بكل جلاء قدرة الحكومة بصفة ووزارة البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بهذا القطاع الاقتصادى الكبير والواعد.

ووجه النائب طلعت السويدى، تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والمهندسين والفنيين والعمال بقطاع البترول على ما يبذلونه من جهود جبارة وناجحة لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعى، ومن جميع المنتجات البترولية ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة قطاع البترول على مواجهة مختلف التحديات بما فيها التداعيات السلبية للعمليات العسكرية بين إيران واسرائيل خاصة أن التجارب السابقة أكدت نجاح هذا القطاع فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.