هشام ستيت: نضع الصحة على رأس أولويات القارة.. ومصر أصبحت لاعبًا محوريًا في التصنيع الطبي

أكد هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أن التقدم التكنولوجي، ومواكبة الذكاء الاصطناعي، أصبحا محركين رئيسيين لتطوير نظم الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا لتوطين الصناعة الدوائية.

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أوضح في تصريحات صحفية بمؤتمر أفريقيا للصحة 2025 أن مصر حققت خطوات ملموسة في صناعة الأجهزة الطبية، وتوسعت في تصنيع أجهزة التخدير، وأجهزة علاج الأورام، والمكملات الغذائية، ضمن رؤية استراتيجية لتقليل الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

مصر تسعى لتغطية 60% من احتياجات الدواء محليًا:

أشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى تغطية 60% من الأدوية المصنعة داخل مصر، في خطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي.

مشروعات جديدة في الصحة بأفريقيا.. ومصر توقع عقودًا استراتيجية في مؤتمر 2025

وكشف هشام ستيت عن توقيع عقود جديدة تشمل إنتاج إبر الدم داخل مصر، وذلك بعد الحصول على تراخيص هيئة الدواء المصرية، مما يمثل خطوة مهمة نحو الاعتماد المحلي وتقليل الفجوة التكنولوجية.