الغرف السياحية تستعين بخبير دولى لمراجعة نشاط الغوص

قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قطاع الغوص والأنشطة البحرية في مصر، يلقي اهتمام واسع ،ونحو تشجيع ذلك نتوجه للإستعانه بخير دواي لعمل نظام مراجعة وتنظيم ذلك النشاط الهام.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، وبحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار وناصر تركي نائب رئيس الإتحاد.

ووجه الشاعر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولشريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ما يبذلونه لدعم القطاع السياحي، وتسخير كل الإمكانيات للنهوض بهذا القطاع.