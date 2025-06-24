الغرف السياحية: لجنة لحماية مستثمري القطاع من التهرب الضريبي

قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ملف الضرائب حققنا فيه نجاح واسع حيث تم تشكيل لجنه مشتركة من الاتحاد ومصلحة الضرائب ، للتعامل مع الملفات الضريبية المتعلقة بالقطاع ،لتجنب الوقوع في اي تهمة تتعلق بالتهرب الضريبي .

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، وبحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار وناصر تركي نائب رئيس الإتحاد.

أوضح الشاعر ، أن اللجنة حققت في بعض الشكاوي الخاصة بالضرائب وتم حلها ،بالتنسيق والتعاون الإيجابي مع مصلحة الضرائب.

ووجه الشاعر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولشريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ما يبذلونه لدعم القطاع السياحي، وتسخير كل الإمكانيات للنهوض بهذا القطاع.