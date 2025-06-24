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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جبران: فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية بصربيا

وزير العمل ووزير الداخلية الصربي
وزير العمل ووزير الداخلية الصربي

استقبل وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، السيد إيفيتسا داتشيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق ،لتفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل وتنقل الأيدي العاملة ، وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية ، داخل سوق العمل الصربي، تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها – في يوليو الماضي - الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، خاصة في مجال العمل والتوظيف.. وأوضح الجانبان على عُمق العلاقات بين البلدين ، حيث تعمل الحكومتان على ترجمة ذلك إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات، وهو ما ظهر جليًا خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي، في القاهرة، مع نظيره الصربي، جورو ماتسوت ،مطلع الشهر الجاري ..

وناقش الوزير جبران مع الوزير الصربي تفعيل التواصل المشترك ، لسرعة تنفيذ خطة الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة ، وضمان إستدامتها والحفاظ على حقوقها ، والإلتزام بواجباتها ، وأشار الوزير إلى جاهزية الدولة المصرية إلى تلبية إحتياجات سوق العمل الصربي بالكوادر الماهرة..وشهد الاجتماع فيلم تسجيلي عن تطوير منظومة التدريب المهني ومدى التطور الذي تشهده مراكز التدريب في كل المحافظات ، واجراءات الفحص المهني وقياس مستوى المهارة وتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها قبل السفر ..
جدير بالذكر أن  الوزير جبران كان قد إلتقى مع نظيرته الصربية ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية لتفعيل التعاون والتنسيق في الملفات المُشتركة، وذلك خلال هذا الشهر ،في زيارة لسيادة إلى صربيا ،وزيارة لنظيرته الصربية إلى القاهرة..

وزير العمل محمد جبران فرص عمل بالخارج

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