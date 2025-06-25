قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران مطعم ماكولات بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلع بمطعم مأكولات شهير بشارع المطاعم إثر ماس كهربائي وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف قبل امتدادها للمنازل المجاورة إثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بمنطقة المشحمة بمدينة المحلة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران بمطعم مأكولات بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق كما تم السيطرة على الموقف.

جهود أمنيه



وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق المطعم وقوع ماس كهربائي مفاجىء أثناء ساعات العمل اليومية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.