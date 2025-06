بيدرو باسكال يقود فريق الأربعة الرائعين في فيلم مارفل الجديد The Fantastic Four: First Steps

أعلنت ستوديوهات مارفل رسميًا عن طرح فيلمها المرتقب “The Fantastic Four: First Steps” في صالات السينما بتاريخ 25 يوليو المقبل، الذي يُعد بداية جديدة لسلسلة الأبطال الخارقين الشهيرة داخل عالم مارفل السينمائي.

يتصدر الممثل الشهير بيدرو باسكال طاقم البطولة بدور ريد ريتشاردز (Mr. Fantastic)، العقل المدبر وأقوى العقول العلمية في عالم مارفل.

يُعتبر هذا الفيلم أول ظهور رسمي لعائلة “الفانتاستك فور” داخل عالم مارفل السينمائي الحديث، بعد سنوات من الغياب وإعادة المحاولات السينمائية السابقة.



ويركز فيلم First Steps على الخطوات الأولى للفريق نحو تكوينه، وتطوره ككيان بطولي في مواجهة الأخطار الكونية والتحديات العلمية.



إلى جانب بيدرو باسكال، يشارك في البطولة كل من فانيسا كيربي في دور سو ستورم / المرأة الخفية، جوزيف كوين في دور جوني ستورم / الشعلة البشرية، إيبين موس-باخراك في دور بن جرين / الشيء.

الفيلم من إخراج مات شكمان (الذي أخرج أيضًا WandaVision) ومن تأليف مجموعة من كتّاب مارفل المخضرمين، ما يعزز من التوقعات بأن العمل سيكون مختلفًا عن النسخ السابقة، وأكثر ارتباطًا بباقي أفلام وعوالم مارفل.

يركز الفيلم على نشأة فريق الفانتاستك فور من البداية، وكيفية حصولهم على قواهم الخارقة بعد مهمة فضائية فاشلة تؤدي إلى تعرضهم لأشعة كونية نادرة.



ومع عودتهم إلى الأرض، يبدأ كل منهم باكتشاف قدراته الخاصة، ويتوجب عليهم التكاتف لمواجهة خطر كوني داهم يهدد البشرية.

يمثل The Fantastic Four: First Steps حجر الأساس لانطلاقة المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، ويُتوقع أن يربط بين أحداث متعددة من السلاسل الأخرى، تمهيدًا لأفلام ضخمة قادمة مثل Avengers: Secret Wars.