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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوروسيا دورتموند يفوز على أولسان ويتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
كريم عاطف

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت فريق بوروسيا دورتموند الألماني و أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وفاز بوروسيا دورتموند الألماني بهدف مقابل لا شئ ليعزز صدارته المجموعة السادسة ويعد لدور 16 يلي نادي فلومينينسي البرازيلي يليهم صندونز الجنوب افريقي يليهم أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي .

وكان قد أعلن نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل. 

الدفاع: كوتو، أنتون، بن سبعيني ورايرسون. 

الوسط: نيميشا، جروس وسفينسون. 

الهجوم: أديمي، جيراسي، جوب بيلينجهام. 

بوروسيا دورتموند أولسان هيونداي كأس العالم للأندية كأس العالم فلومينينسي صندونز الجنوب

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