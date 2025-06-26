صن داونز يتعادل مع فلومينينسي ويودّع كأس العالم للأندية

انتهت مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وفلومينينسي البرازيلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.
جاء تشكيل صن داونز كالتالي:
حراسة المرمى: ويليامز
خط الدفاع: موادو – كوبيدو – كيكانا – لونجا
خط الوسط: موكوينا – ريبيرو – ثيمبا زواني – أليندي – ماتثيوس
خط الهجوم: إكرام راينرز.
فيما جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي:
حراسة المرمى: فابيو
خط الدفاع: رينيه – خوان بابلو فريتيس – إغناسيو دا سيلفا – صموئيل كزافييه
خط الوسط: ماتيوس مارتينيلي – هيرقل – نوناتو
خط الهجوم: كانوبيو – حيرمان كانو – جون آرياس.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق فلومينينسي وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط ليتأهل للدور الثاني، فيما يأتي فريق صن داونز في المركز الثالث ليودع البطولة.