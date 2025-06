ديزني تعلن عن تحضير فيلم Lilo & Stitch 2 بعد النجاح الساحق للجزء الأول

6/27/2025 5:30:00 AM

الجمعة 27/يونيو/2025 - 05:30 ص 6/27/2025 5:30:00 AM

أعلنت شركة والت ديزني انطلاق تحضيرات الجزء الثاني من النسخة الحية لفيلم “Lilo & Stitch” الذي يعرض حاليا في السينما العالمية.

الإعلان جاء عبر فيديو قصير نشرته صفحة ديزني الرسميّة على إنستجرام، يظهر فيه ستيتش يقود سيارة صغيرة ورديّة لوحة ترخيصها “2 FAST”، ويُشكّل بإطاراتها على الأرض عبارة “Lilo and Stitch 2”، في تلميح لطيف للمشروع الجديد .



بلغت إيرادات الجزء الأول من "Lilo & Stitch" في أول عطلة نهاية أسبوع رقمًا قياسيًا، محققًا 183 مليون دولار محليًا و341.7 مليون دولار عالميًا.



وحتى الآن تجاوز إجمالي الربح حوالي 923 مليون دولار عالميًا، ما يجعله من أنجح عناوين ديزني في 2025.



حقق أيضًا أفضل افتتاح لنسخة لايف أكشن أو نسخة حية لدى ديزني عالميًا، متجاوزًا كل من The Lion King وBeauty and the Beast .

فيما تجاوزت إيراداته الافتتاحية حتى فيلم الرسوم المتحركة الأصلي (275 مليون)، وأدخلته ضمن أنجح أفلام ديزني الحيّة.



لم يُكشف بعد عن سيناريو "Lilo & Stitch 2” أو مخرجه، لكن مكانة الفيلم الأولى كمحفّز رئيسي أظهرت أن ديزني يخطط لمستقبل واعد للسلسلة.