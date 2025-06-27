قافلة طبية للعيون لعلاج 150 مريضا بقرية ميت حبيش بطنطا ..صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تدشين قافلة طبية للعيون مجانيه تحت إشراف الجمعية الخيرية رواد التنمية والتطوير بالتعاون مع مؤسسة المغربي لعلاج أكثر من 150 شخص من أبناء قرية ميت حبيش البحرية وتوابعها بنطاق مركز طنطا .

تفاصيل القافلة الخيرية

واسفرت القافلة العلاجية عن الكشف علي 155 حالة من بينهم 97 حالة كشف مقاس نظارة طبية ومنح 58 نظارة مجانية السعر بعدما خصم 360 جنية النظارة الواحدة .

دعم الأسر والعائلات

وأفاد رجل الأعمال المحاسب محمد خلاف أحد منسقي القافلة الخيرية أنه تم فحص مرضي عمليات المياه البيضاء وبلغوا نحو 23 عملية مجانية فضلا عن فحص نحو 17 مريض قي تخصصات متعددة وحالات أخري تم إعطاءهم أدوية مجانية لأكثر من 18 حالة أخري دعما للأسر والعائلات الاكثر احتياجا .

إجراء عمليات المياه البيضاء



الجدير بالذكر أن تلك القافلة الطبية الخيرية لاقت استحسان العشرات من الأسر والعائلات الاكثر احتياجا وطالبوا بتدشين المزيد من القوافل العلاجية في تخصصات متعددة كي تعم الإفادة للجميع خلال الفترة المقبلة.