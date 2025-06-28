موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو في دور الـ16 من كأس العالم للأندية

يترقب عشاق الكرة العالمية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وفلامنجو البرازيلي، مساء الأحد المقبل، على ملعب هارد روك في ولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

يدخل العملاق البافاري اللقاء بعدما حل وصيفًا في مجموعته خلف بنفيكا البرتغالي، في حين جاء فلامنجو متصدرًا لمجموعته بعد تحقيق انتصارين متتاليين، ليضرب موعدًا مع بايرن في واحدة من أبرز مباريات البطولة حتى الآن.

وتتجه أنظار الجماهير إلى هذه المواجهة المرتقبة، إذ سيتأهل الفائز مباشرة إلى الدور ربع النهائي، ليواجه المتأهل من الصدام المرتقب بين إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات الناقلة وطريقة المشاهدة

تمتلك شبكة DAZN الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025، وتُعرض المواجهة بين بايرن ميونخ وفلامنجو عبر منصاتها مجانًا بجودة عالية، مع توفير تعليق عربي.

ووفقًا لاتفاقية DAZN مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ستُبث جميع مباريات البطولة الـ63 مجانًا حول العالم عبر الإنترنت، بلغات متعددة، بما فيها اللغة العربية.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر تطبيق DAZN على الهواتف الذكية أو أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بدون اشتراك مدفوع، وذلك عبر البث المجاني بتقنية SD المتاحة للجميع.

من المعلق على مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو؟

حتى اللحظة، لم تُعلن شبكة DAZN عن اسم المعلق على المباراة، على أن يتم الإفصاح عنه عبر منصاتها الرسمية خلال الساعات المقبلة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو

التاريخ: الأحد 29 يونيو/حزيران 2025

الملعب: هارد روك – الولايات المتحدة

الوقت

11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

المواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقوة بايرن ميونخ الدفاعية، في ظل الأداء الهجومي القوي لفلامنجو، ومن المتوقع أن تحظى المباراة بنسب مشاهدة مرتفعة وسط الأجواء الجماهيرية المثيرة التي تصاحب البطولة العالمية.