محدش بيطلبني| فاروق فلوكس ينفي اعتزاله الفن

نفى الفنان القدير فاروق فلوكس، ما تردد حول اعتزاله الفن، مؤكدًا أن ابتعاده عن الساحة ليس قرارًا شخصيًا، وإنما نتيجة لعدم تلقيه أي عروض للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة.

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أنا لم أعتزل الفن كما يقال، لكن السبب هو إن محدش بيطلبني في أعمال فنية حتى الآن".

وأضاف الفنان القدير فاروق فلوكس، أن : "الجيل الجديد بقى له وضعه، وبقينا إحنا كبار السن كأننا مريحين على جنب، ومبقيناش مطلوبين زي زمان".



