تعاون بين الشباب والرياضة والصحة لتعزيز المشاركة في التوعية والتثقيف الطبي

في إطار دعم التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والصحة، تم تنظيم لقاء بين قيادات وزارة الشباب والرياضة، وقيادات الصحة، إلى جانب ممثلي لجنة الصحة والسكان بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تم التوافق عليه خلال اللقاء الوزاري المشترك منتصف الشهر الجاري، لتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الصلة بالصحة العامة، والتوعية، وبناء قدرات الشباب.

وتناول اللقاء ملفات محورية من بينها ربط خدمات الصحة النفسية بالرعاية الأولية، وتوسيع نطاق حملات التثقيف الصحي، ودراسة تطوير قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومعالجة نقص الأدوية، بجانب بحث التعاون مع المجلس الأعلى لشباب مقدمي الخدمة الصحية، وتفعيل مبادرات الإسعافات الأولية، ودور الشباب في دعم السياحة العلاجية.

وشهد الاجتماع توافقًا حول أهمية تفعيل التوصيات الشبابية، والتوسع في إشراك النماذج الوطنية في تنفيذ المبادرات الصحية، مع التوجيه بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المقبلة لمتابعة التنفيذ وتطوير محاور العمل المشترك.