أحمد موسى: نحتفل غدًا بذكرى أعظم ثورة في تاريخ البشرية.. 30 يونيو أنقذت الوطن

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن حلقة الغد من برنامجه "على مسئوليتي" ستكون احتفالية خاصة بمناسبة مرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو 2013، واصفًا إياها بـ"أعظم ثورة في تاريخ البشرية".

وخلال تقديمه البرنامج على قناة "صدى البلد"، قال موسى إن جماعة الإخوان كانت تحكم مصر بحكم "إرهابي فاشي"، موضحًا أنهم استخدموا ميليشياتهم لتهديد الشعب المصري.

وأضاف: "لو ماكنّاش نزلنا يومها، ماكانش هيبقى فيه بلد أصلًا.. مرسي كان بيهدد الشعب على الهواء وبيقول أنا أو لا أحد، وجاب قتلة السادات في ستاد القاهرة".

واختتم موسى تصريحاته قائلًا: "نزلنا الميادين دفاعًا عن ديننا وبلدنا، وقعدنا طول الليل على الهواء نغطي لحظة الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية".