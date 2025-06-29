ماسكيرانو بعد رباعية باريس: فخور باللاعبين وميسي قدم مباراة رائعة

رغم الخسارة القاسية التي تعرض لها إنتر ميامي أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، اليوم الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية، أبدى المدير الفني للفريق، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، رضاه عن أداء لاعبيه، مؤكدًا أن الفارق كان كبيرًا بين الفريقين، إلا أن التجربة كانت مميزة.

وقال ماسكيرانو في تصريحات عقب اللقاء: "كنا نعلم تمامًا أن المباراة ستكون صعبة، فباريس سان جيرمان من أفضل الفرق في العالم، إن لم يكن الأفضل حاليًا، والفارق كان واضحًا على أرض الملعب".

وأضاف: "لكنني فخور جدًا باللاعبين، خاصة بما قدموه في الشوط الثاني، حيث حاولنا أن نكون أكثر شجاعة، ولعبنا على الهجمات المرتدة، رغم قلة الفرص التي أتيحت لنا".

وأشاد ماسكيرانو بما قدمه قائد الفريق ليونيل ميسي قائلًا: "أعتقد أن ميسي قدم مباراة رائعة، وأظهر جودة كبيرة رغم صعوبة المواجهة. بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أكون مدربًا له وأنا في سن الـ38".

وتابع مدرب إنتر ميامي: "باريس فريق رائع، يضم لاعبين مميزين ومدربًا متمكنًا. أتمنى أن يحافظ على مستواه مثلما فعل برشلونة سابقًا، وأن يكون قادرًا على الصمود لسنوات في القمة".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته بالقول: "الآن علينا أن ننظر إلى الأمام، كانت هذه المباراة درسًا كبيرًا وتجربة مفيدة لنا، وسنواصل العمل للتحسن في المستقبل".