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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية.. بايرن ميونخ يتفوق على فلامينجو بثلاثية في الشوط الأول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
رباب الهواري

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على نظيره فلامينجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “هارد روك”، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.


 

بداية نارية للعملاق البافاري

بدأ بايرن المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6، بعدما أحرز إيجر، مدافع فلامينجو، هدفًا بالخطأ في مرماه بعد ضغط من الهجوم الألماني. واستمر الضغط البافاري، ليضيف النجم هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 9، مؤكدًا السيطرة الكاملة لبطل ألمانيا على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى.


 

رد برازيلي وتقليص الفارق

رغم تفوق بايرن، لم يستسلم فلامينجو، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 32 عبر لاعبه جيبسون، الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الألماني، لتمنح الفريق البرازيلي بصيصًا من الأمل في العودة للمباراة.


 

جوريتسكا يعيد الفارق بهدف ثالث

قبل نهاية الشوط الأول، استعاد بايرن ميونخ تقدمه المريح، حيث أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس البرازيلي عن التصدي لها.


 

توقيت المباراة وتفاصيل انطلاقها

انطلقت المباراة مساء الأحد 29 يونيو 2025، على ملعب “هارد روك” في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية، ضمن منافسات مونديال الأندية الذي تستضيفه أمريكا للمرة الأولى بنظامه الجديد.


 

بايرن ميونخ فلامينجو كأس العالم للأندية أخبار الرياضة كورة عالمية

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