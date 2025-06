الحبيب السابق لـ تايلور سويفت يلمح لألبومها: أنا أفضل شاعر في جيلي

أثار المغني البريطاني ماتي هيلي، عضو فرقة The 1975، تفاعلاً واسعاً بعد تصريحه الساخر خلال حفله في مهرجان غلاستنبري بالمملكة المتحدة يوم الجمعة، حين وصف نفسه بأنه “أفضل كاتب أغاني في جيله”، في تلميح واضح – بحسب جمهور الفرقة – إلى ألبوم تايلور سويفت الأخير The Tortured Poets Department.





قبل أداء أغنية “Chocolate”، وقف هيلي على المسرح قائلاً:

“عايز أكون صادق للحظة… واللي بلحظه دي بتخليني أستوعبه هو إني، بجد، يمكن أكون الأفضل. يمكن أكون أفضل كاتب أغاني في جيلي. الأفضل… شاعر، سيداتي وسادتي، أنا شاعر. صانع كلمات من جيل استثنائي. بس خدوها كده، خلال الدقايق الجاية، الأغاني دي، الشعر ده… أنا بنزف علشانكم”.





كلماته جاءت بنبرة تمزج بين التهكم والغرور، خصوصاً مع عرض كلمات عبثية على الشاشة أثناء أداء الأغنية، في مشهد ساخر يقارن بين صفة “الشاعر” وما يُقدمه من كلمات.





وعقب الأغنية، قال مازحًا: “كنت امزح بخصوص إني شاعر”، بحسب ما نشرته صحيفة Daily Mail.





يُذكر أن تايلور سويفت كانت قد أصدرت ألبومها “The Tortured Poets Department” في أبريل 2024، وتضمنت عدة أغنيات تشير بشكل غير مباشر إلى علاقتها القصيرة مع هيلي، مثل: Guilty as Sin? و Fresh Out the Slammer و I Can Fix Him (No Really I Can).





وكانت سويفت وهيلي قد دخلا في علاقة قصيرة عام 2023، قبل أن ينفصلا بعد فترة وجيزة، في حين ارتبطت سويفت بعد ذلك باللاعب ترافيس كيلسي، بينما أعلن هيلي خطوبته على العارضة جابرييت بيشتيل في يونيو 2024.





الحفل في غلاستنبري شكّل عودة هيلي وفرقة The 1975 إلى المسرح بعد انتهاء جولتهم “Still… at Their Very Best” في مارس الماضي.