توقيع اتفاقيتي شراكة.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة التعليم العالي

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي المصري وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج، للمشاركة في البرنامج التعليمي الجديد بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، وخلال الاجتماع جدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكره وتقديره حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، على دعمه المستمر وتعاونه المثمر في إطلاق هذا البرنامج الوطني الهام مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي، يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم المصرفي وتعزيز بناء الكفاءات الوطنية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى برؤساء البعثات المصرية المنقولين إلى الخارج، حيث استعرض جهود وزارة التعليم العالى في توطيد أواصر التعاون مع الجامعات التعليمية في الخارج والدور المحورى الذى تضطلع به المكاتب الثقافية في الخارج، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق مع السفارات المصرية بالخارج لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الدول بما يحقق المصالح الوطنية.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية، وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

أنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام، وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتؤكد الوزارة أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني التالي:

www.tansik.digital.gov.eg

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد

المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2025، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من يوم السبت الموافق 16/8/2025

انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الجلسة، تم اختيار الدكتور محمد شاكر، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، كما تم اختيار الدكتور حسن خيرالله نائبًا لرئيس مجلس أمناء الجامعة، وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أن التطور في إنشاء الجامعات الأهلية تحقق من خلال الدعم الهائل الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء هذه الجامعات، من أجل تقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، من خلال برامج دراسية بينية حديثة تواكب أحدث النظم التعليمية العالمية وتعزز الشراكة مع قطاع الصناعة، موضحًا أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية قائمة على التكامل والتعاون.

انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أيمن عاشور أن تجربة الجامعات الأهلية حققت نجاحًا لافتًا منذ نشأتها، وتُعد إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن أهدافها تتمثل في تحقيق تعليم عالٍ يواكب التغيرات العالمية ويلبي متطلبات التنمية المستدامة للدولة، مع الحرص على تقديم برامج دراسية حديثة، والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلال الجلسة، تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمناء الجديد، حيث تم اختيار الدكتور أشرف حاتم رئيسًا للمجلس، والدكتور أحمد عيسى نائبًا للرئيس، والدكتورة مها الرباط أمينًا للمجلس.

انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير أن توجه الدولة لإنشاء الجامعات الأهلية كرافد جديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أهمية دور الجامعات الأهلية في تقديم تعليم جامعي متميز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية بالجامعات المصرية، وتطوير الخدمة التعليمية لمواكبة التطورات العالمية وتحديث البرامج الدراسية، وتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، وزيادة الإتاحة بالجامعات، وخلال الجلسة، تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمناء الجديد، حيث تم اختيار الدكتورة نادية زخاري رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور أحمد الشعراوي نائبًا للرئيس.

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة، وإنشاء مراكز بيومترية متخصصة لضمان دقة البيانات، وتوثيقها وفق أحدث المعايير التقنية، كما وافق المجلس على إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس، كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لتصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة اللوتس.

افتتح د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم"، وتفقد الوزير ومرافقوه أقسام المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" وإمكاناته الطبية، حيث أشاد الوزير بما يضمه من تجهيزات حديثة وكوادر مؤهلة، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح الطبي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية والتعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن المجمع الطبي سيسهم في تدريب طلاب كليات الطب وتأهيلهم مهنيًا، فضلا عن تقديم خدمات علاجية متميزة لأبناء محافظة بني سويف، والمحافظات المجاورة، بما يواكب أهداف الدولة في الارتقاء بجودة التعليم والرعاية الصحية، وفقًا لأهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة التاسعة من معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي والذي يُقام تحت عنوان "يوني إيجيبت"، واستهل الوزير جولته، بتفقد أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد المُشاركة في المعرض، والتي تعرض فيها برامجها وتخصصاتها المتميزة وأحدث التطورات التي شهدتها منظومة التعليم العالى، وما تحقق من إنجازات وإتاحة برامج وتخصصات حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، والارتقاء بجودة العملية التعليمية والتقدم في التصنيفات العالمية، كما أكد الوزير أن معرض أخبار اليوم للتعليم العالي يتيح الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور في الداخل والخارج؛ للتعرف على أفضل البرامج والتخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا؛ بما يُسهم في مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية، والتي تناظر أفضل التخصصات بالجامعات الأجنبية المتقدمة، فضلاً عن المساهمة في تعريف الطلاب بالمناهج التعليمية الحديثة التي تساهم في تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.