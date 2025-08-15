يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح

في خطوة لافتة، رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لافتة ضخمة كتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين"، قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي، بمشاركة عدد من الأطفال من مناطق متأثرة بالحروب، بينهم طفلان من غزة.

وأعلن يويفا أن الرسالة "واضحة وصريحة: لافتة ونداء"، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود مؤسسة يويفا للأطفال لدعم المتضررين من النزاعات في مختلف أنحاء العالم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من الانتقادات الحادة التي وجهها النجم المصري محمد صلاح ليويفا بسبب ما وصفه بـ"التجاهل" في نعيه لسليمان العويد، المعروف بـ"بيليه فلسطين"، والذي استشهد في قصف إسرائيلي على غزة.

ففي منشور النعي، وصف يويفا العويد بأنه "موهبة منحت الأمل للأطفال حتى في أحلك الظروف"، دون الإشارة إلى كيفية أو سبب اغتياله.

صلاح، الذي أعاد نشر بيان النعي مع تعليق ساخر: "هل يمكنكم إخبارنا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، أثار تفاعلاً عالميًا ضخمًا تجاوز 115 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، ودفع إلى موجة انتقادات لليويفا بسبب امتناعه عن ذكر إسرائيل في سياق الحادثة.

ذكر أن صلاح كان من أوائل الرياضيين العالميين الذين دعوا لوقف إطلاق النار في غزة مع بداية الحرب في أكتوبر 2023، وطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.