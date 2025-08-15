قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر
إلهام شاهين برفقة هاني رمزي وسعد لمجرد بالساحل الشمالي
القاهرة الإخبارية: موسكو تتمسك بشروطها ولا تنوي التنازل في الملف الأوكراني
قرار من فيريرا وإدارة الكرة بشأن تدعيم هجوم الزمالك
هيدي كرم تثير الجدل بفستان لافت.. صور
نسرين طافش تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد
سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو
إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح

لافتة ضخمة كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين"
لافتة ضخمة كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين"
القسم الخارجي

في خطوة لافتة، رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لافتة ضخمة كتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين"، قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي، بمشاركة عدد من الأطفال من مناطق متأثرة بالحروب، بينهم طفلان من غزة.

وأعلن يويفا أن الرسالة "واضحة وصريحة: لافتة ونداء"، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود مؤسسة يويفا للأطفال لدعم المتضررين من النزاعات في مختلف أنحاء العالم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من الانتقادات الحادة التي وجهها النجم المصري محمد صلاح ليويفا بسبب ما وصفه بـ"التجاهل" في نعيه لسليمان العويد، المعروف بـ"بيليه فلسطين"، والذي استشهد في قصف إسرائيلي على غزة. 

ففي منشور النعي، وصف يويفا العويد بأنه "موهبة منحت الأمل للأطفال حتى في أحلك الظروف"، دون الإشارة إلى كيفية أو سبب اغتياله.

صلاح، الذي أعاد نشر بيان النعي مع تعليق ساخر: "هل يمكنكم إخبارنا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، أثار تفاعلاً عالميًا ضخمًا تجاوز 115 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، ودفع إلى موجة انتقادات لليويفا بسبب امتناعه عن ذكر إسرائيل في سياق الحادثة.

ذكر أن صلاح كان من أوائل الرياضيين العالميين الذين دعوا لوقف إطلاق النار في غزة مع بداية الحرب في أكتوبر 2023، وطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

محمد صلاح غزة الاتحاد الأوروبي يويفا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

خطبة الجمعة اليوم مكتوبة كاملة.. اطلع عليها الآن

دعاء الحر الشديد يوم الجمعة

دعاء الحر الشديد يوم الجمعة.. اللهم أجرنا من حر جهنم

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الأزهر يدين تصريحات مسئولي الاحتلال غير المسؤولة حول وهم «إسرائيل الكبرى»

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد