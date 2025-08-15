مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية والدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات “اتجار بالمواد المخدرة، سلاح ناري وبلطجة، سرقة بالإكراه” بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بنطاق محافظتى "الشرقية ، الدقهلية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس ، هيروين"- 63 ألف قرص مخدر - 47 قطعة سلاح نارى "19بندقية آلية - 5 بندقية خرطوش – 8 طبنجات – 15 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 110 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.