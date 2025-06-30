محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ليكون بحد أدنى ٢٣٠ درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ ٤٠ درجة .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك .