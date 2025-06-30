أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 228 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: “ندين بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج”.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: “ندعو كل المؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في القطاع”.

وتابع مكتب الإعلام الحكومي بغزة:" نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية".