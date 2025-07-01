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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

محمد صلاح.. قائمة إنجازاته بموسم 2024-2025 تتوّج مسيرته الأسطورية في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح.. قائمة إنجازاته بموسم 2024-2025 تتوّج مسيرته الأسطورية في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح.. قائمة إنجازاته بموسم 2024-2025 تتوّج مسيرته الأسطورية في الدوري الإنجليزي
ولاء خنيزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة صفحات المجد في سجل كرة القدم الأوروبية، حيث برز خلال موسم 2024-2025 بأداء استثنائي يعكس ثبات مستواه وقدرته على التحدي رغم مرور ثمانية أعوام على انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص في 2025

حل صلاح في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص الكبيرة في جميع المسابقات خلال عام 2025، بصناعته 14 فرصة كبيرة مع نادي ليفربول، متفوقًا على أسماء بارزة في البريميرليج مثل برونو فيرنانديز وكيفن دي بروين.

وقد تصدر القائمة كل من:

  • كول بالمر (تشيلسي) – 15 فرصة كبيرة
  • ديكلان رايس (أرسنال) – 15 فرصة
  • محمد صلاح (ليفربول) – 14 فرصة
  • مورجان روجرز (مانشستر سيتي) – 14 فرصة
  • برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 13 فرصة

إنجازات تاريخية على مدار الموسم

لم يكن تألق صلاح محصورًا في صناعته للفرص فقط، بل شهد موسمه سلسلة من الأرقام والإنجازات التي توثق مسيرته الأسطورية مع ليفربول، وفيما يلي ملخص لأبرز ما قدمه خلال كل شهر من موسم 2024-2025:

أغسطس:

  • بدأ الموسم بقوة بـ 9 أهداف في الجولة الأولى.
  • وصل إلى 300 مساهمة تهديفية (212 هدفًا و88 تمريرة حاسمة) في 350 مباراة.

سبتمبر:

  • سجل 10 أهداف في 7 مباريات بـ "أولد ترافورد".
  • أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر.
  • نال جائزة أفضل لاعب في الشهر.

أكتوبر:

  • أول لاعب من ليفربول يسجل ضد 25 فريقًا أوروبيًا مختلفًا.
  • تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال كأفريقي.
  • عادل أساطير مثل كاراغر وفاولر في أهداف الدوري.

نوفمبر:

  • دخل قائمة أعلى 10 هدافين في تاريخ البريميرليج بـ 164 هدفًا.
  • أحرز هدفه رقم 100 في مرمى ساوثهامبتون.
  • جائزة أفضل لاعب للشهر للمرة الثانية على التوالي.

ديسمبر:

  • وصل إلى 100 تمريرة حاسمة بقميص الريدز.
  • سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة واحدة بدوري الأبطال.
  • حقق جائزة أفضل لاعب للشهر للمرة الثالثة.

يناير:

  • تجاوز تييري هنري كثاني أعلى هداف غير إنجليزي.
  • سجل هدفه الـ 100 على ملعب "آنفيلد".
  • دخل قائمة أفضل 10 هدافين في الدوري الأوروبي.

فبراير:

  • أصبح خامس لاعب يسجل 20 هدفًا في خمسة مواسم متتالية.
  • تفوق على لامبارد من حيث عدد الأهداف.

مارس:

  • أول لاعب في تاريخ البريميرليج يتجاوز 250 مساهمة تهديفية.
  • سجل 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في 6 مواسم متتالية.
  • عادل إيان راش بـ 229 هدفًا للريدز.

أبريل:

  • وقّع عقدًا جديدًا مع النادي.
  • سجل 58 مساهمة في موسم دوري واحد.
  • تجاوز أجويرو ليصبح خامس هداف تاريخي للدوري بـ 185 هدفًا.

مايو:

  • حقق لقب الهداف التاريخي بـ 29 هدفًا.
  • ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري.
  • حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم، وكأس الفيفا بنسبة تصويت بلغت 90%.
  • أصبح أول لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات (2018، 2022، 2025).
  • وصل إلى 400 هدف في مسيرته الاحترافية.

يونيو:

  • سجل 30 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة، محققًا 50 مساهمة في موسم واحد.
  • أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل ويصنع أمام كل فرق الدوري في موسم واحد.
  • سجل في 11 مباراة متتالية بدوري الأبطال.
محمد صلاح الدوري الإنجليزي انجازات محمد صلاح كرة القدم الأوروبية ليفربول

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