قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك بقوة لحسم صفقة مدافع جديد.. 3 أسماء على طاولة التفاوض
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة
برلماني: الدولة مش هتطرد حد وهتوفر شقق في كومباوندات للمستأجرين
تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة
100 جيجابايت من أسرار ترامب بيد قراصنة إيران.. تسريب يهز أركان واشنطن
منعها من الدخول.. طالبة تطعن فرد أمن جامعة عين شمس
وداعًا يا مريم.. قصة الفراشة التي اختطفها البحر في تونس
مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة
سوريا ترحب برفع العقوبات.. وواشنطن: التطبيع مع إسرائيل شرط أساسي
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً
عطلة صيفية تتحول إلى مأساة .. تفاصيل غرق الطفلة التونسية مريم علي شاطئ عين غرنز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس إنتر ميلان: لاوتارو كان يقصد تشالهانوجلو.. وسنحسم الموقف قريبًا

لاوتارو
لاوتارو
إسلام مقلد

كشف بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان، أن التصريحات الحادة التي أطلقها لاوتارو مارتينيز قائد الفريق عقب الخروج المبكر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، كانت موجهة بالفعل نحو زميله التركي هاكان تشالهانوجلو، في إشارة واضحة إلى وجود توتر داخل غرف الملابس.

وكان لاوتارو قد عبّر عن غضبه عقب الإقصاء المفاجئ من ثمن النهائي، حيث قال صراحة: "من يريد البقاء فليبقَ، ومن يريد الرحيل فليرحل. نحن هنا نناضل من أجل الأهداف، ولا مكان لمن لا يرغب في القتال"، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإيطالية، خاصة بعد أن قرر تشالهانوجلو مغادرة معسكر الفريق والعودة إلى ميلانو بداعي الإصابة، وهو ما اعتُبر موقفًا مثيرًا للشكوك في هذا التوقيت الحرج.

وفي هذا السياق، أكد ماروتا خلال تصريحات لوسائل الإعلام أن كلمات لاوتارو لم تكن عشوائية، وقال: "هذه كلمات قائد حقيقي. لقد عبّر عن مبدأ أساسي في كرة القدم: من لا يرغب في البقاء، فليغادر. هذا موقف محترم".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم يتحدث إلينا أي لاعب بصراحة عن رغبته في الرحيل. لكن من الواضح أن لاوتارو كان يشير إلى هاكان، وسنتحدث معه قريبًا، وسنسعى لحل الأمور بطريقة تصب في مصلحة الجميع".

وحول ما إذا كان قد لاحظ تراجعًا في التزام أو أداء تشالهانوجلو مؤخرًا، قال ماروتا: "علينا أن نشكره على كل ما قدمه للنادي. لم تصدر منه أي إشارات مباشرة، لكننا سنستمع إليه. لم نصل بعد إلى مرحلة اتخاذ القرار، لكننا منفتحون على جميع السيناريوهات".

واختتم رئيس إنتر حديثه برسالة تهدئة، مؤكدًا أن النادي سيتعامل مع الملف بروح من الاحتراف، وأن العلاقة مع اللاعب التركي ستظل قائمة على الاحترام المتبادل حتى في حال قرر الطرفان الانفصال.

بيبي ماروتا نادي إنتر ميلان إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز بطولة كأس العالم للأندية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مطالب برلمانية بتوفير بدائل سكنية ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات

وزير الصحة

وزير الصحة: قانون المهن الطبية ينظم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية

مجلس النواب

نواب يطالبون الحكومة بتوفير بديل للمستأجرين بقانون الايجار القديم

بالصور

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد