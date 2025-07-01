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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب الهلال المالية في مونديال الأندية بعد إقصاء مانشستر سيتي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
إسلام مقلد

واصل نادي الهلال السعودي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما فجّر مفاجأة مدوية بإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي من دور الـ16، إثر فوز دراماتيكي بنتيجة 4-3 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، ليتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية السعودية والآسيوية والعربية بالنظام الجديد للبطولة.

هذا الانتصار الكبير لم يكن فنيًا فقط، بل انعكس بشكل مباشر على العائد المالي للهلال، حيث تجاوزت أرباحه 33.5 مليون دولار حتى الآن، في قفزة مالية غير مسبوقة لأي نادٍ سعودي أو آسيوي.

وبدأ الهلال مشواره بالحصول على 9 ملايين دولار كمكافأة مشاركة أساسية، ثم أضاف 2 مليون دولار بعد تعادلين، تلاها 2 مليون دولار أخرى نظير الفوز في إحدى مباريات دور المجموعات، ليبلغ رصيده 13 مليون دولار قبل خوض الأدوار الإقصائية.

ومع تجاوزه باتشوكا المكسيكي، نال الهلال 7.5 مليون دولار إضافية، ثم أضاف 13.1 مليون دولار بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي، ليرتفع إجمالي الجوائز التي حصل عليها إلى ما يزيد عن 33.5 مليون دولار.

ويستعد الزعيم السعودي لمواجهة قوية أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي، وسط طموحات متزايدة ببلوغ المربع الذهبي أو النهائي، في إنجاز سيكون له أثر بالغ على الكرة السعودية والآسيوية، سواء من الناحية الرياضية أو الاستثمارية.

الهلال، الذي بات يحظى باهتمام عالمي واسع بعد إقصائه بطل أوروبا، يواصل ترسيخ مكانته كقوة كروية بارزة في المحافل الدولية، في ظل أداء لافت ومردود مالي مذهل يُعد الأكبر في تاريخ مشاركاته الخارجية.

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