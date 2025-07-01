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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأساقفة يزور الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط لتعزيز روح المحبة والتعاون

رئيس الأساقفة والأنبا بفنوتيوس
رئيس الأساقفة والأنبا بفنوتيوس
ميرنا رزق

زار اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في زيارة ودية تعكس روح المحبة والتعاون بين الكنيستين.

أهمية العمل المشترك 

جاءت الزيارة بحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والدكتور محمد أبو زيد، منسق بيت العائلة المصرية، والأستاذ مقار عمدة، منسق بيت العائلة المصرية بالمنيا، وذلك في إطار سعي الجميع لتعزيز الحوار وبناء الجسور بين مختلف الأطياف الدينية في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي أمام نيافة الأنبا بفنوتيوس أبرز أنشطة المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعايش بين أتباع الديانات المختلفة. وتحدّث عن الندوة الحالية التي يُنظمها المركز بمحافظة المنيا تحت عنوان “فض النزاعات وبناء السلام”، بمشاركة شباب من خلفيات دينية متنوعة، ضمن جهود المركز لنشر ثقافة التفاهم والتسامح في المجتمعات المحلية.

وأعرب المطران سامي فوزي عن إعجابه بالأنشطة المتنوعة التي تقوم بها المطرانية في سمالوط، مشيدًا بالجهود المبذولة في خدمة المجتمع والرعاية الروحية. من جانبه، اصطحب نيافة الأنبا بفنوتيوس الوفد الزائر في جولة شملت مجمع العهد الجديد، حيث اطلعوا على عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية، كما زاروا كاتدرائية مخلص العالم.

تخللت الزيارة جلسة حوارية تناولت أهمية العمل المشترك في دعم قيم السلام والمواطنة، بالإضافة إلى التأكيد على دور الكنائس في خدمة المجتمع وتعزيز النسيج الوطني الواحد.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي الأرثوذكس

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