مستندات ومواعيد تقديم الصف الأول الإبتدائي الأزهري 2025

بدأت بوابة الأزهر الإلكترونية ، في استقبال طلبات أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم بالصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد فتح باب التقديم رسميًا في يونيو الماضي، ضمن خطة الأزهر الشريف لتسهيل الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد.

مواعيد تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025

وسيظل التقديم مفتوحًا خلال شهري يونيو ويوليو 2025، على أن يتم غلق باب التسجيل في نهاية الشهر، وتبدأ بعدها مرحلة مراجعة الطلبات.

ويشمل التقديم جميع المعاهد الابتدائية الأزهرية العادية والنموذجية في مختلف المحافظات، على أن يتم فحص الطلبات لاحقًا ومراجعة الأوراق المطلوبة تمهيدًا للقبول النهائي.

كما يمكن لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال رابط التقديم الرسمي: من هنا.

ويُتاح الموقع على مدار الساعة طوال فترة التقديم، مع إمكانية تعديل البيانات قبل غلق باب التسجيل.

مستندات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2025 إلكترونيًا

للتسجيل في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الرسمية: من هنا.

اختيار “التقديم للصف الأول الابتدائي”

إدخال الرقم القومي للطفل من شهادة الميلاد

ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم – تاريخ الميلاد –المحافظة – الإدارة التعليمية – المعهد المطلوب)

رفع صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة

الضغط على زر "تسجيل" لحفظ الطلب

يُنصح بطباعة نسخة من طلب التقديم الإلكتروني والاحتفاظ بها لحين تقديم الملف الورقي.

شروط التقديم في الصف الأول الأزهري

أن يكون الطفل قد بلغ سن 6 سنوات في 1 أكتوبر 2025 على الأقل

لا يزيد سن الطفل عن 9 سنوات وقت التقديم

أن يكون الطفل حاصلًا على شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

يشترط أن يكون ولي الأمر مصري الجنسية

اختيار معهد واحد فقط خلال مرحلة التقديم

المستندات المطلوبة بعد القبول

بعد إعلان نتيجة القبول المبدئي، يجب تقديم ملف ورقي يتضمن:

أصل شهادة الميلاد

صورة بطاقة ولي الأمر

6 صور شخصية للطفل

استمارة التقديم الإلكترونية

إيصال كهرباء أو إثبات سكن

ملف ورقي ودمغات تعليمية

متابعة نتيجة القبول

كما تُعلن نتيجة القبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025 بعد نهاية فترة التقديم والمراجعة، ويتم الاستعلام عنها من خلال نفس الرابط الإلكتروني باستخدام الرقم القومي.