ترامب: يجب على محطات الوقود خفض الأسعار فورا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه يجب على محطات الوقود خفض الأسعار فورا.

قال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيها أنه سيرسل فريقًا إلى المفاوضات، موضحًا أنه إذا لم يكن هناك فريق من طهران، فإن ذلك يعود إلى الجانب الإيراني.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القرار بشأن المشاركة في الاجتماعات يرجع في النهاية إلى إيران.

وأوضح واريك أن الإيرانيين وافقوا مع الأمريكيين على عدم تبادل الهجمات كما حدث قبل بضعة أيام، مشيرًا إلى أن إيران وافقت أيضًا على خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يعكس وجود تفاهمات بين الجانبين بشأن المرحلة الحالية.

وتابع نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا أن الرئيس ترامب سيتخذ موقفًا مختلفًا إذا أقدمت إيران على إطلاق صواريخ جديدة، مؤكدًا أن الرئيس سيقوم بمعاودة استهداف إيران في حال وقوع مثل هذا التصعيد.