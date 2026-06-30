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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء وتحذر من الشبورة الكثيفة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، استمرارًا في الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر وفقًا لما رصدة برنامج صباح الخير يا مصر.

طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر وفترات الليل.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خاصة خلال فترة الظهيرة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة:

شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

الوجه البحري.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي القيادة بهدوء وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

نشاط للرياح على فترات

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد نهارًا، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات جنوب الصعيد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل ورطب على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية متوسط درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة المائية.

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