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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: الأحمال القصوى العام الماضي كانت الأعلى في تاريخ الشبكة الكهربائية ومستعدون للصيف

وزيرا البترول والكهرباء
وزيرا البترول والكهرباء
أمل مجدى

فى إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتوفير الطاقة الكهربائية وضمان تأمين التغذية الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود لكافة الاستخدامات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفى ضوء التكامل والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم بين فريق العمل فى الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، وانطلاقا من النجاح الذى تم تحقيقه خلال الصيف الماضى فى مجابهة الأحمال الكهربائية غير المسبوقة والتى بلغت 40 ألف ميجاوات والدروس المستفادة التى تم استخلاصها، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعاً بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندس محمود النقيب العضو المتفرع لشئون شركات إنتاج الكهرباء ومحمد سالم العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، والمهندس محمد مرزوق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وقيادات العمل بالوزارتين، لبحث ومراجعة خطة العمل فى إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف الجاري والمتوقع أن تصل إلى 8% بالمقارنة بالعام الماضى، وكذلك الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال.

استعرض الدكتور محمود عصمت، والمهندس كريم بدوى ، خلال الاجتماع خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية وتمت مراجعة الاستعدادات، لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، فى إطار الخطة لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال، وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة قياساً بالاحمال القصوى خلال العام الماضى، والتى كانت الأعلى فى تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات انتاج الكهرباء فى ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الاداء وكفاءة الطاقة، وإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الإجراءات فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل بتكامل وتنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كفريق عمل واحد، لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير إمدادات الوقود اللازمة، بما يحقق صيفًا آمنًا ومستقرًا للمواطنين، وجميع قطاعات الدولة علي غرار ما تحقق الصيف الماضي.

وأضاف الوزير أن الاستعدادات لفصل الصيف بدأت مبكرًا منذ العام الماضي، من خلال تنفيذ خطة استباقية شاملة تضمنت إعداد سيناريوهات للتعامل مع مختلف المتغيرات، وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يضمن تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة بكفاءة تامة.

وأوضح أن منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية، من خلال سفن التغييز التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها إلى غاز طبيعي يُضخ مباشرةً في الشبكة القومية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز، بما يوفر منظومة متكاملة وآمنة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، ولاسيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، موضحا أن ماتحقق من نجاح خلال الصيف الماضي الذى شهد ارتفاعًا فى الأحمال وزيادة غير مسبوقة فى الطلب على الطاقة كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية، مضيفا أننا فى قطاع الكهرباء، طبقنا أنماطا تشغيلية جديدة وخفضنا استهلاك الوقود لكل كيلوات لأقل من 170 جرام، ونعمل فى اطار خطة زمنية وجداول محددة بتوقيتات لإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة و1300 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين وربطها على الشبكة خلال العام الجاري، مشيدا بالتنسيق والتعاون الدائم مع "البترول "لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء.

اضاف الدكتور محمود عصمت، ان "الكهرباء " تعمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، مؤكدًا الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة منظومة توليد الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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