يبحث كثير من الأشخاص عن طرق سهلة لتحسين جودة النوم والاستيقاظ بنشاط دون اللجوء إلى الأدوية أو المنبهات، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن سر يوم أكثر إنتاجية قد يبدأ بعادة بسيطة لا تستغرق سوى 30 دقيقة قبل النوم.

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

ويقول الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، إن تخصيص نصف ساعة قبل النوم للابتعاد عن الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية يساعد الجسم على الاستعداد للنوم بشكل طبيعي، لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يقلل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

لماذا تعد هذه العادة مهمة؟

يوضح خبير التغذية أن إغلاق الهاتف أو تقليل استخدامه قبل النوم يمنح الدماغ فرصة للاسترخاء، ويقلل من التوتر الذهني الناتج عن متابعة الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ينعكس على سرعة الدخول في النوم وجودته.

فوائد الابتعاد عن الشاشات قبل النوم

النوم بشكل أسرع.

الاستيقاظ بطاقة أكبر.

تحسين التركيز والانتباه خلال اليوم.

تقليل الشعور بالإجهاد والإرهاق.

تحسين الحالة المزاجية.

تقليل الرغبة في تناول المنبهات صباحًا.

ماذا يمكنك أن تفعل خلال هذه الـ30 دقيقة؟

ينصح الدكتور عبد الرحمن شمس باستبدال تصفح الهاتف ببعض الأنشطة الهادئة مثل قراءة بضع صفحات من كتاب، أو ممارسة تمارين التنفس، أو شرب مشروب دافئ خالٍ من الكافيين، أو كتابة خطة اليوم التالي، فكلها عادات تساعد على تهدئة الجهاز العصبي.

عادات تعزز جودة النوم

إلى جانب الابتعاد عن الشاشات، يوصي الخبراء بالنوم في موعد ثابت يوميًا، وتجنب شرب القهوة قبل النوم بعدة ساعات، وتقليل الإضاءة داخل غرفة النوم، مع الحفاظ على درجة حرارة معتدلة، لأن هذه العوامل تساهم في تحسين جودة النوم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من الأرق بشكل متكرر أو تستيقظ مرهقًا رغم النوم لساعات كافية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على اضطرابات في النوم أو مشكلات صحية تحتاج إلى تقييم طبي.