الرئيس الإيراني: لن نساوم على حقوقنا ومصالحنا الوطنية في المفاوضات مع واشنطن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال: “لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف”.



وأضاف الرئيس الإيراني: “جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى وضمن الآليات المعتمدة، ولن نساوم على حقوقنا ومصالحنا الوطنية في المفاوضات مع واشنطن”.

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن التفاهم المتبادل يقوم على التزام كل من الولايات المتحدة وإيران بمذكرة التفاهم، مشددا على أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق.

وأكد بزشكيان، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس" يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم ومن دون خوف عندما يحين وقت التحرك.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران.

وأعلن بزشكيان الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، قائلا: "وفقا للخطة الموضوعة، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد"، وذلك خلال لقاء مع المرجع الديني الأعلى شبيري زنجاني.

وأشاد بزشكيان "بصمود الشعب الإيراني في وجه ضغوط وتهديدات الأعداء"، وقال: "في الحرب الأخيرة، دافع الشعب والقوات المسلحة والحكومة بقوة عن الوطن، ولم يسمحوا للأعداء بتحقيق أهدافهم".