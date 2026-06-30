قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج
الرئيس اللبناني يشيد بدور الجيش في حماية السلم الأهلي
عيار 18 يحافظ على مستوى 4800 جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب الآن
محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية.. الأحد
بعثة ألمانية تضم 6 شركات تبحث فرص التعاون في الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا بالسوق المصري
ضحية بني عبيد ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
حفظت لمصر هويتها.. وزير الشئون النيابية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح
مصدر إيراني: اجتماعات مع الوسطاء اليوم في الدوحة لمناقشة أزمة هرمز
للوفاء بزيادة الطلب.. خطة عمل مشتركة بين الكهرباء والبترول خلال فصل الصيف
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة
البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لليوم الثاني على التوالي.. حملة موسعة لاسترداد أراضٍ ووحدات صناعية غير مستغلة

سحب الأراضي
سحب الأراضي
ولاء عبد الكريم


واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون، أمس الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين في 4 مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
 

استرداد الأراضي
 

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة بمناطق القاهرة الجديدة الصناعية والقطامية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، إلى جانب استكمال أعمال الحملة التي انطلقت بمدينة بدر في يومها الأول.
 

وأوضحت أن اللجنة قامت باسترداد الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، رغم حصولهم على جميع المهل والتيسيرات الإضافية الممنوحة على مدار سنوات لتوفيق أوضاعهم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل استغلال تلك الأراضي ومنع إتاحتها للاستثمار الصناعي الفعلي.
 

وحدات مرغم 2
 

وأضافت أن أعمال الحملة امتدت إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لاشتراطات وضوابط التخصيص، رغم استفادتها من مختلف الحوافز والتيسيرات المقررة للمستثمرين.
 

دعم المستثمر الجاد
 

وشددت رئيس الهيئة على استمرار تنفيذ الإجراءات الخاصة بسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة دون توقف، للقضاء على أي ممارسات تتعلق بالاتجار في الأراضي الصناعية أو حجبها عن النشاط الإنتاجي، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الحراك الاقتصادي المستدام.

سحب الارضى التنمية الصناعية سحب الأراضي الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: قانون الإدارة المحلية دستور السلطة التنفيذية

إيران وأمريكا

أستاذ علوم سياسية: المفاوضات الأمريكية الإيرانية في قطر تحت النار

جانب من الحلقة

30 يونيو صفحة خلدها التاريخ.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض دور الثقافة

بالصور

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد