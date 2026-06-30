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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تقود أجندة التمويل والتنمية الإسلامية.. وانتخاب أحمد الوكيل نائبًا لرئيس الغرفة الإسلامية

احمد الوكيل
احمد الوكيل
ولاء عبد الكريم


انتُخب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، نائبًا لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بالإجماع، خلال الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الغرفة الذي استضافته العاصمة التركية أنقرة برئاسة علي عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية، إلى جانب انتخاب رفعت هيصار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية، والشيخ خليفة آل ثاني رئيس غرفة قطر نائبين للرئيس.
 

تعزيز التكامل الإسلامي
 

وأكد المشاركون أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، من خلال دعم تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتنظيم المنتديات الاقتصادية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوسيع نطاق الشراكات المستدامة بين مجتمعات الأعمال الإسلامية.
 

تمويل التنمية والإعمار
 

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، ودعم المشروعات التنموية المشتركة، مع التركيز على تطوير آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالنزاعات والاضطرابات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، اقترحت مصر إنشاء منصة متخصصة لعرض آليات التمويل الميسر التي تقدمها البنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب إطلاق "منتدى الغرفة الإسلامية لتمويل إعادة الإعمار والشراكات التنموية"، بهدف ربط شركات المقاولات والاستشاريين بالمؤسسات التمويلية العالمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الإقراض السيادي.
 

دور القطاع الخاص
 

وأكد أحمد الوكيل خلال مشاركته أهمية الدور الذي تضطلع به الغرفة الإسلامية في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الحالية تستدعي توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للدول الأعضاء.
 

وأوضح الوكيل أنه عقد، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع رؤساء اتحادات غرف تسع دول أفريقية أعضاء بمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، بحضور الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي الأفريقي مع مصر.
 

استضافة مصر المقبلة
 

وأشار الوكيل إلى موافقة مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية على استضافة مصر للاجتماع المقبل للمجلس، بالتزامن مع اجتماعات مجالس إدارات اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وبمشاركة قيادات البنوك والصناديق الإنمائية، بهدف جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتطوير مشروعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات بين مختلف التجمعات الاقتصادية.


كما تم التوافق على استضافة مكة المكرمة للجمعية العمومية للغرفة بصفة دائمة، فيما تستضيف إسطنبول احتفالات اليوبيل الذهبي للغرفة عام 2027 بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها.
 

مبادرات الغرفة
 

واستعرض المجلس عددًا من المبادرات والمشروعات التابعة للغرفة الإسلامية، من بينها مبادرة الحلال، والتحكيم التجاري، وريادة الأعمال، والزراعة المستدامة، إلى جانب مبادرة مجموعة (B57+) وقمة قادة الأعمال (BLS)، التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين قطاع الأعمال والحكومات في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتحويله إلى مشروعات تنموية ملموسة.
 

تعاون أفريقي تركي
 

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، أن الوفد قام بزيارة جامعة اتحاد الغرف التركية، التي تُعد من أكبر الجامعات الأوروبية، إلى جانب مركز البحث والتطوير التابع للاتحاد، والذي تولى تصميم السيارة الكهربائية التركية التي أهداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأشار إلى الاتفاق على تخصيص منح دراسية للشباب الأفريقي يتم ترشيحهم من خلال الاتحادات القومية، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة للبحث والتطوير ودعم رواد الأعمال الأفارقة بالتعاون مع مركز بحوث اتحاد الغرف التركية.

الغرف الإسلامية التجارة والصناعة التجارة الخارجية

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